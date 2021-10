Laserowo odnowione tarasy Urzędu Morskiego

Urząd Morski w Szczecinie. Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Urząd_Morski_w_Szczecinie

Cegły czyszczono laserowo - w Szczecinie po raz pierwszy zastosowano taką technologię. Tarasy Urzędu Morskiego zostały odnowione.

Podczas prac właściwie rozebrano tarasy i złożono je ponownie - przyznaje Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.



- Była to pełna rekonstrukcja, która miała miejsce po raz pierwszy w 76-letniej historii Urzędu Morskiego. Wcześniejsze prace, które były prowadzone przy części tarasowej były "zwykłym łataniem". W tej chwili został on odbudowany przez profesjonalną firmę na materiałach, które zostały wykorzystane w 1880 roku, w momencie, kiedy tworzono obiekt - zaznaczył.



Udało się odnaleźć kamieniołom, z którego pochodził materiał użyty do budowy budynku.



- To ciekawostka: mieliśmy bardzo ambitnego kierownika budowy, który dotarł do dokumentacji archiwalnej naszego obiektu i znalazł kopalnię, która 5 pokoleń wcześniej spod Częstochowy dostarczała kamień na tzw. czapy poręczy balustrad naszego obiektu - dodał.



Urząd Morski w Szczecinie czeka jeszcze naprawa dachu oraz odnowienie dziedzińców.