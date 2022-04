Dziecko wypadło z okna

Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Wypadek w Goleniowie - około godziny 14.30 z mieszkania na drugim piętrze wypadła 2,5-letnia dziewczynka.

Pierwsi na miejsce dotarli strażacy, którzy udzielili pomocy dziecku - poinformował rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej, Tomasz Kubiak.



- Dziewczynka miała wypaść z wysokości trzeciego piętra. Dzieckiem zajął się - po przybyciu na miejsce - zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowcem dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Szczecinie. Z przekazu ratowników medycznych, którzy byli na miejscu wiem, że parametry życiowe tego dziecka były w normie; była wydolna krążeniowo i oddechowo, natomiast była podsypiająca i wymagała pilnego transportu do szpitala - informowała rzeczniczka pogotowia Paulina Heigel.



Gdy dziewczynka wypadła z okna mieszkania, jej matka była w domu. Policja ustala okoliczności zdarzenia. - W miejscu, w którym doszło do wypadku pracują policjanci - mówi mł. asp. Anna Dygas, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. - Wykonujemy czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, przyczyny i oczywiście czekamy na informacje od lekarza o stanie zdrowia dziewczynki. W chwili zaistnienia zdarzenia, dziewczynką opiekowała się matka, która była trzeźwa.



Jak wiemy nieoficjalnie, dziecko wypadło na piasek, który prawdopodobnie zamortyzował upadek. W chwili transportu do szpitala dziewczynka była przytomna, oprócz otarć nie doznała żadnych poważniejszych obrażeń zewnętrznych.