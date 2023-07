Zaniedbany pomnik w Policach [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Pomnik upamiętniający robotników przymusowych niemieckiej fabryki benzyny syntetycznej w Policach, zaniedbany i zdewastowany.

Przeciętny turysta nie ma szans dowiedzieć się, co to za monument. Szacuje się, że w naszym regionie w czasie wojny w niemieckich fabrykach mogło pracować przymusowo kilkadziesiąt tysięcy Polaków - mówi Witold Mijal z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Jeżeli mielibyśmy porównywać inne zdarzenia z procesu martyrologii narodu polskiego po 1939 roku, to my często mówimy o Holokauście, Powstaniu Warszawskim, deportacjach na Syberię. Natomiast jeśli chodzi o pracę przymusową, to w moim przekonaniu, jest traktowana dosyć marginalnie - uważa Mijal.



Nie wiemy, ilu robotników przymusowych zginęło w naszym regionie. Tylko w niemieckiej fabryce Hydrierwerke Pölitz mogło to być 13 tysięcy osób.



- Ja osobiście nie znam takich statystyk, ani opracowań, które zawierałyby informacje, ile robotników zginęło. Myślę, że to wciąż czeka na opracowanie - mówi Witold Mijal.



Oficjalnie monument nosi nazwę Pomnik Ofiar Faszyzmu Ziemi Polickiej. Nie ma żadnej tablicy informującej, że jest to monument upamiętniający robotników przymusowych.