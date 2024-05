Zdarzają się raz na kilka lat, a w Szczecinie były dwa teleporody w ciągu tygodnia [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Teleporód - taka sytuacja zdarza się raz na kilka lat. Jednak w Szczecinie doszło do tego dwa razy w ciągu kilku dni.

26 kwietnia dyspozytor numeru alarmowego Wojciech Skotnicki odebrał takie zgłoszenie:



- Halo, ratownictwo medyczne.

- Siostra rodzi, wychodzi główka, potrzebuje karetki.

- Dobra, już wysyłam, proszę się nie rozłączać.

- Wychodzi, wychodzi.

- Niech pan podtrzymuje główkę, najpierw wychodzi jeden bark, delikatnie.

- Jest bark.

- Niech pan delikatnie pociąga, kieruje główkę. To słychać dziecko?

- Tak, płacze i jest całe.

- Jest całe, dobrze. Niech pan położy dziecko na brzuchu matki.

- Przenieś jakiś ręcznik, koce.



Tego dnia, gdzieś koło godziny 5:40 rano odebrałem zgłoszenie o trwającym porodzie w domu. Wielkie ukłony i podziękowania dla osoby dzwoniącej, dla brata rodzącej, ponieważ stanął na wysokości zadania. Tak naprawdę on jest bohaterem całej tej sytuacji. Ten poród tak na dobrą sprawę przyjął. Po wszystkim, kiedy już było słychać płacz dziecka w słuchawce i zakończyłem rozmowę, koledzy tutaj mieli brawo. Jedna z koleżanek mówiła, że aż się wzruszyła, aż łezka pociekła po policzku - mówi Wojciech Skotnicki, dyspozytor numeru alarmowego.



Chłopiec przyszedł na świat cały i zdrowy, trafił z mamą do szpitala.



Podobną sytuację dyspozytorzy medyczni mieli tuż przed majowym weekendem. Dzwoniła mama rodzącej, a dzięki telefonicznej pomocy na świat przyszedł jej wnuk.



Rocznie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego trafia ponad 1,2 mln zgłoszeń od mieszkańców, którzy potrzebują pomocy. Telefony te odbierają operatorzy numeru alarmowego 112, którzy przyjmują wezwanie, anulują je lub przekierowują do właściwych służb.

Relacja Marcina Kokolusa.