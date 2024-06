Wielka hojność szczecinian - ponad 11,5 tys. zł dla Adasia. Zbiórka trwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad 11,5 tysiąca złotych - taką kwotą podzielili się w sobotę podczas festynu na Jasnych Błoniach mieszkańcy Szczecina i regionu, aby pomóc Adasiowi Orlikowi.

Na rzecz terapii dla Adasia cały czas trwa zbiórka na portalu siepomaga.pl

Syn naszego redakcyjnego kolegi Sławka cierpi na rzadką genetyczną chorobę - dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD).- Jasne Błonia, dzięki wszystkim organizatorom, wszystkim ludziom dobrej woli, były bardzo przyjazne dla Adasia. Gdzieś przy okazji chcemy pokazać właśnie, na co jest chory i że warto mu pomagać - mówił tata chłopca. - Każdy mógł przybić piątkę z Adasiem - bo Adaś lubi przybijać piątki - i chcemy pokazać, że warto mu pomagać, bo on na to zasługuje - dodał.Pieniądze na leczenie Adasia zbierali także prezydent Szczecina Piotr Krzystek i wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski:- Wystarczy 15 milionów osób, z których każda da złotówkę. Wszyscy dawali więcej, więc mam nadzieję, że już część uzbieraliśmy i że nikt nie odpuści. Jest jeszcze chwila, żeby Adasiowi pomóc. Walczymy, zachęcam do tego wszystkich - podkreślił Rudawski.Do ostatecznego celu - 15 milionów złotych na leczenie Adasia w Stanach Zjednoczonych - jeszcze daleko.