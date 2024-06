Eksperci o cenach żywności: Taniej już było

Tanio już było - teraz można jedynie liczyć, że nie będzie drożej. Tak eksperci mówią o cenach żywności.

Zdaniem specjalistów nie ma szans na to, żeby zakupy na działach spożywczych były tańsze. To m.in. przez rosnące koszty pracy, wyższe stawki za media, ale też zmiany pogodowe, które wpływają na zbiory.W Polsce plony od lat są słabsze m.in. z powodu suszy - wyjaśniał w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" ekonomista, dr Arkadiusz Malkowski. Jak dodał, ostatnie nawałnice nie poprawiły sytuacji.- Paradoksalnie, cały czas jesteśmy w stanie suszy. To, że w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy do czynienia z deszczami nawalnymi. Pewnie spowodowały więcej strat niż przyniosły pożytku. Dziś mamy sytuację niezwykle trudną. Trudno mówić, żeby nasze płody rolne były znacząco tańsze, bo jest ich po prostu mniej.Więcej na temat sytuacji w rolnictwie w zakładce Na Szczecińskiej Ziemi , a także w audycji o tej samej nazwie w każdą sobotę od szóstej rano.