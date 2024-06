Co potrzebne, aby zagłosować?

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Przed udaniem się do lokalu wyborczego, aby zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zabrać ze sobą dokument tożsamości - przypomina pełnomocnik do spraw wyborów miasta Szczecin Rafał Miszczuk.

Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub jakikolwiek inny dokument ze zdjęciem, który pozwoli komisji zidentyfikować nas z osobą, która jest wpisana w spisie wyborców. Osoby, które pobrały zaświadczenie o prawie do głosowania też muszą wziąć je do komisji wyborczej, aby oddać zaświadczenie komisji i wziąć kartę do głosowania - mówi Miszczuk.



Trwa cisza wyborcza przed wyborami. Zakończy się o godzinie 21 w niedzielę. Czego nie można robić w tym czasie? - Na pewno nie możemy prowadzić działań agitacyjnych, nie możemy nakłaniać nikogo na głosowanie na kandydatów, nie możemy wieszać plakatów ani zdejmować plakatów, ani też np. poruszać się samochodami, które są oklejone w plakatach kandydatów - tłumaczy Rafał Miszczuk.



Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna nawet do miliona złotych.



Wybory do europarlamentu w niedzielę - lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21.