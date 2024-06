Pełne wyniki głosowania w Niemczech

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Chadecja wygrała, skrajna prawica drugą siłą - ostateczne wyniki głosowania w Niemczech potwierdziły to, co wskazywały sondaże.

Trzydzieści procent poparcia dla CDU i CSU to potwierdzenie, że chadecy mają obecnie największe poparcie społeczne, mimo że w Bundestagu są w opozycji. Alternatywa dla Niemiec, która zajęła drugie miejsce, zebrała niewiele ponad połowę tego, co osiągnęła chadecja. 15,9 procent partii nacjonalistów to o równo dwa punkty procentowe więcej, niż dostała SPD kanclerza Olafa Scholza. Główna siła rządzącej w Niemczech koalicji doznała dotkliwej porażki, ale jeszcze mocniej ucierpieli Zieloni. Niespełna dwanaście procent poparcia sprawiło, że z 21 dotychczasowych euromandatów Zieloni stracili aż 9.



Ponad sześć procent głosów powędrowało do nowego ugrupowania na politycznej scenie - BSW - Sojusz Sahry Wagenknecht. Partia założona przez byłą polityczkę Lewicy Sahrę Wagenknecht deleguje do Brukseli sześć osób, więcej niż liberałowie z FDP z pięcioprocentowym poparciem.



Skrajna Lewica będzie miała reprezentantów w Brukseli tylko dzięki temu, że mandaty są dzielone między wszystkich, którzy przekroczyli jeden procent poparcia. Dlatego w Europarlamencie zasiądą też przedstwiciele europejskiej partii VOLT, bezpartyjnych wyborców oraz partii: Ekologiczno-Demokratycznej, Ochrony Zwierząt, Postępu, Rodzina oraz partii o nazwie Partia.