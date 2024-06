Narodowa certyfikacja w WOT

Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej

W 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa narodowa certyfikacja.

Jej celem jest ocena zdolności do działania najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP - mówi Przemysław Nadolski, oficer prasowy 14ZBOT.



- Jest to egzamin sprawdzający, czy dana jednostka wojskowa jest przygotowana do działań, które są na nią nałożone. Na czym tak naprawdę to polega? Sprawdzenie, czy mamy odpowiednią ilość wojska, czy mamy sprzęt dla tego wojska, którym możemy się posługiwać w razie wojny,w razie kryzysu i w czasie pokoju. To wszystko podlega sprawdzeniu - mówi Nadolski.



Certyfikacji podlega w kraju 20 brygad Obrony Terytorialnej.