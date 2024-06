Akcja "Bądźmy Oryginalni". Dlaczego warto zadbać o siebie?

Jakie korzyści płyną z bycia oryginalnym w dorosłym życiu? O tym dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W Wałczu odbył się finał ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pod hasłem: "Bądźmy Oryginalni".



To organizowane w całej Polsce spotkania z nastolatkami prowadzone przez psycholog Annę Zalewską i rapera młodego pokolenia Adamo Rudnika.



Artysta namawiał uczniów wałeckich szkół do bycia oryginalnym: - Kiedy już po takim spotkaniu, podczas akcji "Bądźmy oryginalni" przychodzą do mnie i już tak twarzą w twarz mówią: "Dziękuję za to spotkanie. Mam dużo problemów na głowie i nie wiedziałem jak sobie z nimi poradzić, a dzisiejsze spotkanie pokazało mi, że można wyjść z różnych kryzysów. A twoja historia tylko mnie w tym utwierdza".



Podczas spotkań przyjęliśmy definicję, że oryginalność jest byciem sobą - wyjaśnia Anna Zalewska, psycholog uczestnicząca w spotkaniach z młodzieżą: - Dzięki któremu łatwiej jest nam przejść przez trudne chwile. Choć mamy momenty zwątpienia i dużą potrzebę akceptacji ze strony otoczenia, to mając w sobie silnie zbudowane poczucie wartości, pomimo strachu i dyskomfortu, wybierzemy siebie, bo wiemy co jest dla nas najlepsze - podkreśla Zalewska.



Organizatorzy akcji "Bądźmy oryginalni" odwiedzili 12 polskich miast. W spotkaniach wzięło udział około czterech tysięcy młodych ludzi.