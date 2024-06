Awaria i kłopoty z przejazdem w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki Fot. Marek Synowiecki Fot. Marek Synowiecki

Awaria głównej magistrali wodociągowej, która biegnie pod ulicą Pierwszej Brygady niemal sparaliżowała ruch w Centrum i Śródmieściu Stargardu.

Na czas jej usunięcia zamknięto odcinek ulicy Pierwszej Brygady, razem z przejazdem pod wiaduktem kolejowym u zbiegu ulic Konopnickiej i Dworcowej. W tej sytuacji pozostały tylko dwa czynne wiadukty - na Składowej i ulicy Wyszyńskiego. Sytuację dodatkowo komplikuje rozpoczęcie remontu ulicy Piłsudskiego w stargardzkim Śródmieściu.



Piotr Tomczak, prezes komunalnej spółki Wody Miejskiej przyznaje, że skala awarii jest poważna: - Pękła rura magistralna na wysokości biurowca Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Przystąpiliśmy do usuwania awarii i przywracania wody wszystkim mieszańcom Stargardu. Potencjalne zagrożenie było dla ruchu, jezdnia się podniosła od ciśnienia wody, groziło to zarwaniem jezdni pod większymi pojazdami - informuje Tomczak.



Konsekwencją uszkodzenia były również problemy z wodą w kilku dzielnicach. Jednak spółka zapewnia, że sytuacja wraca do normy.



- Spółka dąży do tego, żeby zapewnić wodę wszystkim mieszkańcom. To właśnie zostało zrobione w pierwszej kolejności, będziemy prowadzili prace tak długo aż przywrócimy ten ruch. Czy będzie to 4-5 godzin czy 8... ciężko mi precyzyjnie w tej sytuacji odpowiedzieć - dodaje Tomczak.



Przez kilka kolejnych godzin będą więc nadal utrudnienia w ruchu w Centrum i Śródmieściu.