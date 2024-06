W "Środku" o historii szczecińskiej społeczności LGBTQ+ [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Te historie nie zapisały się na kartach podręczników. Teraz podjęto próbę ich zebrania i opowiedzenia na nowo.

Mowa o historii szczecińskiej społeczności LGBTQ+ - wyjaśnia Marcin Chruśliński ze Stowarzyszenia "Oswajanie Miasta".



- Ona nie jest nigdzie spisana, próbowaliśmy więc porozumieć się ze starszymi osobami ze społeczności i mamy nadzieję, że uda się to kontynuować. Znamy na pewno dwie postacie z przedwojennej historii Szczecina, które są dość dobrze opisane - to Felicita Vestvali, czyli śpiewaczka operowa i Otto Peltzer - biegacz i mistrz olimpijski - wymieniał Chruśliński.



Dzięki takim spotkaniom udaje się odkrywać coraz większe fragmenty historii społeczności LGBTQ+ - przekonywał Andrzej Witczak ze stowarzyszenia Lambda Szczecin.



- Jednym z pierwszych miejsc otwartych dla społeczności LGBTQ+ była klubokawiarnia - chyba tak można to nazwać - To Tu, mieszcząca się przy al. Wojska Polskiego. Dziś mamy tam dość dobrze kojarzoną restaurację - opowiadał Witczak.



Spotkanie odbyło się w "Środku" Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim w ramach specjalnej odsłony projektu "Środy w Środku".