Szczecińska kranówka lepsza niż wody butelkowane

Mamy dowody, że to szczecińska kranówka jest najlepsza - mówi rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

90 procent mieszkańców stolicy Pomorza Zachodniego w swoich domach i mieszkaniach ma wodę z Jeziora Miedwie.Jak pokazują badania, szczecińska kranówka jest bogata w minerały i pierwiastki, potrzebne do funkcjonowania naszego organizmu - tłumaczy Pieczyńska.- To woda średniozmineralizowana, która swoim składem nie ustępuje wodom źródlanym, jakie mamy w sklepach, a niektóre z nich przewyższa ilością minerałów - mówi rzeczniczka.Hanna Pieczyńska wyjaśnia również, czy stan naszych rur w mieszkaniu może mieć wpływ na jakość wody.- Jeżeli nie ma wyraźnej różnicy w kolorze tej wody, w zapachu, w mętności, możemy mieć pewność, że ta woda nic nam nie zrobi. Poza tym, pamiętajmy, że jest ona w ciągłym ruchu. Nawet jeżeli jakieś potencjalne nieczystości miałyby być w rurach nawet starszego typu, to dawno już są wypłukane - podkreśla.To, skąd woda trafia do szczecińskich mieszkań i ile zawiera mikroelementów można sprawdzić na stronie ZWiK-u