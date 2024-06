Używane pociągi sprzedam. Województwo wymienia tabor

Pociąg EN57AL. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pomorze Zachodnie ponownie wystawiło na sprzedaż używany tabor. To drugie podejście do zbycia sześciu pociągów - pierwszy przetarg pozostał bez rozstrzygnięcia.

Województwo wycofuje unowocześnione pociągi EN 57, ponieważ posiada dla nich zastępstwo w postaci nowych Impulsów II. To efekt regularnego odnawiania taboru.



Przedmiotem drugiej aukcji jest sześć używanych pociągów. Każdy jest wart 4,5 miliona złotych - łączna oczekiwana kwota to 27 mln zł. Wszystkie wystawione na sprzedaż jednostki są bogato wyposażone. Mają wi-fi, klimatyzację, wygodne siedzenia, drzwi w przedsionkach, monitoring i nowoczesny system informacji pasażerskiej.



Oferty można składać do 2 lipca.