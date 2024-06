Startują wakacje z WOT. Możesz zostać terytorialsem!

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 80 osób zgłosiło się do tegorocznej akcji "Wakacje z WOT-em".

Szkolenia przeznaczone są dla uczniów, studentów czy nauczycieli, którzy w czasie urlopu chcą zdobyć nowe umiejętności, poprawić swoją tężyznę fizyczną i następnie zostać terytorialsami.



Pierwsze szkolenie podstawowe startuje dziś, mówi Przemysław Nadolski rzecznik 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej:



- W tej chwili oni przygotowują się do tego, aby wejść w mury wojska, dostają mundury, są badani przez lekarzy, zapoznają się z zasadami BHP obowiązującymi w wojsku... Z tym wszystkim z czym będą mieli do czynienia przez najbliższe 16 dni, po czym czeka ich egzamin - dodaje Nadolski.



Podczas egzaminu, czyli tzw. pętli taktycznej sprawdzone zostaną umiejętności przyszłych terytorialsów: - Sprawdzimy ich umiejętności strzeleckie, poruszania się w terenie, orientacji. Jak już ukończą tę pętlę taktyczną, to zapraszamy na uroczystą przysięgę wojskową, która odbędzie się 7 lipca w Gryfinie na miejskim nabrzeżu - informuje Nadolski.



Kolejne szkolenie podstawowe odbędzie 17 sierpnia i potrwa do 1 września. Szczegóły można znaleźć w Wojskowych Centrach Rekrutacji.