Dziś świętujemy Dzień Ojca

Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (CC0 domena publiczna)

23 czerwca w Polsce jest obchodzony Dzień Ojca. W tym dniu ojcowie otrzymują życzenia, są obdarowywani laurkami i drobnymi upominkami, będącymi wyrazem wdzięczności za wsparcie, troskę i miłość.

Choć Dzień Ojca ma już w naszym kraju kilkudziesięcioletnią tradycję, święto to wciąż nie jest tak popularne, jak przypadający w maju Dzień Matki. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nadal istnieje społeczne przekonanie, że to więź matka-dziecko jest najważniejsza w wychowaniu. Psychologowie mówią jednak, że rola taty jest tak samo istotna. Ich zdaniem, to właśnie ojcowie wytyczają granice, uczą wykonywania obowiązków i ponoszenia konsekwencji. Stawiają wymagania, ucząc w ten sposób, jak pokonywać życiowe trudności. Miłość ojcowska inspiruje do pracy nad sobą, do samodoskonalenia, rozwijania umiejętności. Tata stanowi też pierwszy wzorzec męskości dla syna i córki.



Wraz z upływem lat w Polsce zmienia się model ojcostwa. Kiedyś mężczyźni w procesie wychowawczym byli bardziej nieobecni, zajmowali się głównie utrzymaniem rodziny, dziś coraz częściej przyjmują model świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, są zaangażowani w wychowanie i opiekę nad dzieckiem.



Według badania polskich ojców przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w 2022 roku, ojcowie w Polsce mieszkają ze swoimi dziećmi i ich matkami (odpowiednio ponad 90 procent i ponad 86) i są aktywni zawodowo - ponad 89 procent. W większości uważają, że matka i ojciec w podobnym stopniu powinni rozmawiać z dzieckiem o jego problemach - 85 procent - oraz podejmować ważne decyzje dotyczące dziecka - ponad 83 procent. Rzadziej są zdania, że rodzice wspólnie powinni dbać o zabezpieczenie materialne rodziny - niemal 30 procent ojców uważa, że jest to głównie ich odpowiedzialność.



Opowiadają się za równym podziałem zadań we wszystkich obszarach związanych z opieką nad dzieckiem, jednak przede wszystkim przy zabawie i nauce - około 80 procent. Ponadto, co trzeci ojciec widzi głównie odpowiedzialność matki w kwestii przygotowania posiłków dla dziecka i pielęgnacji niemowlęcia. Jedyny obszar zarezerwowany dla ojca to uprawianie sportów z dzieckiem - ponad 28 procent.



Ci ojcowie, którzy pracują, spędzają z dziećmi średnio trzy i pół godziny w dniu roboczym i pięć godzin w dniu wolnym od pracy



W Polsce Dzień Ojca jest obchodzony od 1965 roku.