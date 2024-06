Bójka w Kołobrzegu. Mężczyzna nie żyje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W kołobrzeskim szpitalu zmarł 36-letni mężczyzna - to efekt bójki, do której doszło jeszcze w ubiegłym tygodniu.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z 17 na 18 czerwca. W pobliżu ulicy Solnej wywiązała się bójka, w której uczestniczyło łącznie pięć osób. To w jej efekcie do szpitala w stanie ciężkim trafił 36-letni mężczyzna. O zdarzeniu została poinformowana policja, która zabezpieczyła miejski monitoring, dzięki czemu zatrzymała uczestników bójki. Wszyscy usłyszeli zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i trafili do aresztu. Ostatecznie pomimo wysiłków lekarzy, pobity mężczyzna jednak zmarł, więc zarzuty wobec zatrzymanych mogą zostać zmienione na pobicie ze skutkiem śmiertelnym.



Szczegóły sprawy prokuratura ma przekazać w środę.