"Przełomy na prowincji", czyli nieodległa historia Szczecina [ZDJĘCIE]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Mieszkają w Bezrzeczu od ponad 70 lat, a teraz zostali bohaterami projektu "Przełomy na Prowincji".

Pomysłodawczyni Monika Kołacz sprawdza jak szczecińskie strajki z 1956, 1970, 1971 oraz 1988 roku były odbierane przez ludzi żyjących na obrzeżach miasta.



- Po takich wydarzeniach obawialiśmy się na wsi jakiegoś konfliktu zbrojnego w Polsce - wspomina Bogusław Rechnio, jeden z bohaterów projektu.



- To była taka trochę groza, bo nie wiadomo było, jak to się zakończy. Dopóki Rosjanie u nas byli to trochę się ich baliśmy, ich ruchów - przyznał.



Mieszkańcy wsi nie odczuwali tych wydarzeń z czasów PRL jak ludzie żyjący w Szczecinie.



- Na Bezrzeczu było ok, nie było tu widać żadnych strajków czy rozruchów. Trochę się baliśmy, czy to się rozprzestrzeni w terenie - dodaje jego brat, Zbigniew Rechnio.



Zwieńczeniem "Przełomów na prowincji" będzie katalog z tekstami i portretami uczestników oraz wystawa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie.