Jak odnaleźć się w (kolejnym) remoncie, czyli zmiany na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Sporo zmian i problemy z przejazdem od poniedziałku na szczecińskich Pomorzanach. Rozpoczął się drugi etap tzw. torowej rewolucji.

Są zmiany i dla pasażerów, i dla kierowców. Częściowo zamknięta jest m.in. aleja Powstańców Wielkopolskich. Kierowcy dojadą nią tylko do ul. Dunikowskiego, a potem do ul. Milczańskiej.Dwukierunkowa jest natomiast ulica Szpitalna. Reporter Radia Szczecin Mateusz Rzepecki sprawdził, jak mieszkańcy odnajdują się w nowej rzeczywistości i co myślą o zmianach.- Nie wiadomo, jak dojechać. Jak dojedziemy do przychodni? Ktoś coś wie? - pytała jedna ze spotkanych użytkowniczek dróg.- Tutaj jest zakaz - informował Mateusz Rzepecki.- No dobrze, to cofamy się - odpowiedziała kobieta.- Ciężko się dziś jeździ? - pytał reporter Radia Szczecin.- Nie do końca wiadomo jeszcze, jak się powinniśmy poruszać - mówiła mieszkanka.- Szpitalna jest dwukierunkowa - informował dalej Rzepecki.- A, to będzie "kicha". Wąsko, samochody porozstawiane po chodnikach. Będzie "wesoło" - mówił jeden z mężczyzn. - Na pewno nie będzie super, dopóki Kolumba nie będzie otwarta, będzie ciężko - dodał.- Nie boi się pani armageddonu od strony Dunikowskiego? - pytał reporter RS.- Myślę, że od strony Biedronki samochody sobie jakoś poradzą, ale będą duże utrudnienia. Musimy się przemęczyć, tak samo, jak ci na ul. Kolumba się tyle czasu męczą, ale będzie wreszcie jakiś efekt, tak i tutaj... - podsumowała szczecinianka.- Nie przeszkadza mi, bo akurat rzadko tędy jeżdżę - mówił inny kierowca. - Ale pewnie mieszkańcy mają... "fajnie" - dodał.Prace w al. Powstańców Wielkopolskich mają zakończyć się za rok.Szczegóły dotyczące wyznaczonych objazdów znajdują się na stronie szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego