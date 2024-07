Eko-Kobylanka. Są nowe przystanki, choć jeszcze bez USB [ZDJĘCIA]

Z ekoprzystanków można już korzystać, jednak jeszcze bez gniazd USB, które mają być zainstalowane na początku sierpnia. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Z ekoprzystanków można już korzystać, jednak jeszcze bez gniazd USB, które mają być zainstalowane na początku sierpnia. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Z ekoprzystanków można już korzystać, jednak jeszcze bez gniazd USB, które mają być zainstalowane na początku sierpnia. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Z ekoprzystanków można już korzystać, jednak jeszcze bez gniazd USB, które mają być zainstalowane na początku sierpnia. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Z dwóch ekologicznych przystanków mogą korzystać pasażerowie i mieszkańcy Kobylanki. Ustawiono je w centrum miejscowości, po obu stronach dawnej "dziesiątki".

Koszt instalacji wiat wyposażonych m.in. w fotowoltaikę i zbierający deszczówkę system małej retencji, wyniósł ok. 90 tys. zł. Budowę ekoprzystanków dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.



Irena Rybarczyk, zastępca wójt Kobylanki przyznaje, że wyróżnia je zieleń na dachu i pnącza przy ściankach bocznych.



- One będą otoczone roślinnością, na dachu fotowoltaika, dzięki której ten przystanek jest oświetlony od wewnątrz. Zobaczymy jak to będzie w eksploatacji, czy spełni swoją funkcję - powiedziała.



W ocenie Agnieszki Mikuły z Urzędu Gminy, na przystankach przydatna będzie również mała retencja.



- Przy opadach deszczu magazynuje wodę, trochę zacienienia dają te rośliny. Najbardziej będą tego oczekiwali, zwłaszcza młodzi ludzie, żeby były gniazda USB - mówiła.



Obie wiaty budzą zainteresowanie.



- To takie inne, trzeba się przyzwyczaić. - Nowoczesne i ekologiczne. - Sprawiają fajne wrażenie nowoczesności - oceniali.



Z ekoprzystanków można już korzystać, jednak jeszcze bez gniazd USB, które mają być zainstalowane na początku sierpnia.