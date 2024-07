Swojskie klimaty w Kozielicach

www.facebook.com/Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach

W Kozielicach trwa 4. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kultury Ludowej „W swojskim klimacie”.

W tym roku odbywa się w trzech miejscowościach - Mielno Pyrzyckie, Kozielice oraz Tetyń - mówi Marcin Sztuka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach. - Teren gminy Kozienice jako gmina wiejska, my idziemy raczej w tą stronę swojskiego klimatu. To będzie odczuwalne u nas na pewno. Jest to ogromna zachęta dla wszelkich sołectw, bo tak naprawdę partnerów mamy w każdej miejscowości. Jest to taka mobilizacja, abyśmy robili coś więcej, lepiej, ale tak dla siebie, nie patrząc na innych.



Jak mówi wójt Kozielic - Piotr Rybkowski - kultura ludowa jest bardzo ważnym elementem życia gminy. Świetlice wiejskie na terenie gminy podlegają bezpośrednio gminnemu ośrodkowi kultury. - Naszym celem, przynajmniej moim, jest propagowanie tej kultury w każdej miejscowości, ale i dawanie mieszkańcom nowych propozycji, ciekawych, ambitniejszych. Myślę, że Gminny Ośrodek Kultury akurat to realizuje.



W programie imprezy zaplanowano koncerty grup z Macedonii, Bułgarii, Ukrainy i Turcji. Festiwal „W swojskim klimacie” w Kozielicach potrwa do niedzieli.