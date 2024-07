Wiceminister odwiedziła szczeciński żłobek. Miliardy dla gmin w ramach "Aktywnego Malucha"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sześć i pół miliarda złotych trafi do gmin w całym kraju w ramach programu "Aktywny Maluch".

To środki przeznaczone przede wszystkim na tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc opieki u dziennych opiekunów - zapowiedziała przebywająca dziś w Szczecinie Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska. - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie dbało o to, by dziećmi opiekowały się wykwalifikowane, dobrze wynagrodzone opiekunki. Dzieci, które przebywają w grupie, w gronie swoich rówieśników, wykazują więcej inicjatyw, szybciej się uczą.



Dzięki programowi "Aktywny Maluch" udało się uruchomić żłobek na 88 miejsc dla dzieci do 3. roku życia - mówi dyrektor Żłobka nr 10 w Szczecinie Agnieszka Łaskarzewska. - Żłobek jest wyposażony w nowoczesne sale, w wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Mamy również plac zabaw. W żłobku odbywają się zajęcia dodatkowe np. z angielskiego, z rytmiki, zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne.



Nabór wniosków do programu potrwa do końca 2025 roku.