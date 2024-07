Strażnicy miejscy na rowerach. Przeciwdziałanie wyłudzaniu pieniędzy

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Rowerowe patrole miejskich strażników ruszyły na ulice, skwery i do parków Stargardu. Mają być bardziej mobilne i skuteczne.

Jednym z zadań funkcjonariuszy-rowerzystów jest interwencja wobec osób żebrzących o pieniądze w centrum, śródmieściu i przy marketach. Proceder ten nasilił się zwłaszcza latem. Obok bezdomnych dobrze znanych strażnikom i policjantom, pieniądze wymuszają w ten sposób zorganizowane grupy.



Wiesław Dubij, komendant Straży Miejskiej przyznaje, że taki rodzaj aktywności wymaga reakcji, stąd pomysł na patrole rowerowe.



- Ostatnio pojawiły się dzieci, które nie tyle żebrzą, ale grają na instrumencie, a obok leży czapka, do której przechodnie wrzucają datki. Gdy zwracamy uwagę, rozmawiamy, przenoszą się - mówił.



Strażnicy nie ukrywają, że lokalizacja poszczególnych grup to trudne zadanie. Natomiast pracująca z bezdomnymi Marta Orłowska, streeteworkerka zna dobrze miejsca aktywności swoich podopiecznych.



- Najczęściej jest to centrum, ul. Szczecińska i Starówka. Akurat mamy tu dwóch panów, którzy siedzą przy sklepie, pieniądze przeznaczają na alkohol - przyznała.



Straż Miejska zapowiada więcej patroli, także tych rowerowych zwłaszcza w dzielnicach, gdzie do prób wyłudzeń drobnych kwot dochodzi najczęściej.