Ze Szczecina na drugi koniec świata, by pomagać dzieciom i seniorom

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chcą dawać swoje serce innym na drugim końcu świata. Na trzytygodniowy wolontariat misyjny do Peru wybierają się m.in. dwie szczecinianki, Alicja i Karolina.

Misję w San Juan de Lurigancho, którą rozpoczną w pierwszej połowie sierpnia, będą prowadzić z siostrami ze wspólnoty Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego. Alicja studiuje filologię angielską, uczestniczyła 5 lat temu w ŚDM w Panamie jako wolontariuszka. Wśród wolontariatu w Peru wymienia zajęcia z dziećmi na szpitalnym oddziale, ale to nie jedyna przestrzeń działania.



- Kolejną będzie praca w świetlicy środowiskowej, zarówno dla seniorów, jak i dla dzieci. Będziemy prowadzić również zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży, pomagać w Hospicjum Sióstr Matki Teresy z Kalkuty - dodaje Alicja.



Karolina skończyła filologię hiszpańską. - Uważam, że dostałam w życiu tak wiele dobra i tak wiele prezentów od innych ludzi, od moich najbliższych, nawet od obcych osób często, że pora zacząć się dzielić - podkreśla Karolina.



Obie dziewczyny traktują ten wyjazd jako przetarcie, by później być może spróbować swoich sił w wolontariacie misyjnym.



Do Peru jedzie grupa z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. 4 osoby są ze Szczecina.