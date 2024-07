Łańcuch, który może uratować życie w morzu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Plażowicze i ratownicy mogą zagrać do jednej - ratującej życie - bramki. Podczas wakacji często dochodzi do akcji poszukiwawczych w morzu i jeziorach.

Dlatego w czasie wypoczynku możemy zostać poproszeni przez ratowników o stworzenie tzw. "łańcucha życia". Na czym to dokładnie polega?



- Za pomocą radiowęzła zapraszają osoby będące na plaży, dorosłe osoby, najlepiej umiejące pływać do tego, żeby połączyli się w ten łańcuch życia trzymając się za ręce i przemieszczali się zgodnie z ruchem i kierunkiem wskazywanym przez ratowników, którzy również znajdują się wewnątrz tego łańcucha. Przemierzali obszar wody, który należy przeszukać - wyjaśnia prezes zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Apoloniusz Kurylczyk.



- Łańcuch życia twórzmy tylko pod okiem ratowników. W miejscowości Jantar, kilka sezonów temu, brak doświadczenia zakończył się tragicznie - przypomina Kurylczyk. - Plażowicze z własnej potrzeby zaczęli formować ten łańcuch życia, a niestety niewłaściwie ocenili warunki pogodowe i doszło do rozerwania łańcucha życia i kilka osób zostało wyciągniętych w morze. W przypadku jednej osoby te warunki były zbyt trudne i ona w wyniku poszukiwań niestety straciła życie.



W Międzyzdrojach przynajmniej raz w tygodniu ratownicy przeprowadzają wspólnie z turystami ćwiczenia z łańcucha życia.