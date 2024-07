Wyburzanie przy Bydgoskiej. Bezdomni znaleźli nowe locum [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Rozpoczęło się wyburzanie kamienic przy ulicy Bydgoskiej w Stargardzie.

To po wielu interwencjach okolicznych mieszkańców - od ponad dwóch lat przebywała w nich grupa osób bezdomnych. Lokatorzy mieszkający na dziko przenieśli się do innego miejsca.



- Teraz sobie znaleźli nowe miejsce. Powiedzieli, że sobie tam już wszystko w środku urządzili. Bardzo zaradni... - przyznaje streetworkerka Marta Orłowska.



Rozbiórka kamienic przy Bydgoskiej potrwa do połowy sierpnia. Działki mają być sprzedane pod budowę mieszkań.