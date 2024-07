Szczecińskie seniorki z artystycznym fachem w ręku [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przy ulicy Błogosławionej Królowej Jadwigi w Szczecinie można oglądać wystawę "Dzierlatki". Prace wykonane przy pomocy szydełka przygotowały seniorki z Dziennego Domu Opieki Społecznej nr 5 wraz z organizacją "Tu Szczecin".

Zajęcia plastyczne to doskonały sposób na rozwijanie kreatywności i umiejętności manualnych.



- To jest godło Polski, a to: Gryf szczeciński i Trzy Orły. I róże i słoneczniki i bratki. Jest wszystko. A tu: grzyby z kasztanów... - wylicza Scholastyka Onifaciuk, jedna z autorek prac.



Każdy z zaprezentowanych przedmiotów posiada swoją historię, tak samo jak autorzy, którzy je wykonali.



- Współpracujemy już od jakiegoś czasu, zorganizowaliśmy z nimi parę fajnych wydarzeń, okazuje się, że jest fantastyczna grupa docelowa, która jest bardzo chętna do pracy i do działania, więc myśląc o nowej witrynie wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie zaangażować nasze sąsiadki - dodaje Marta Cieślak z organizacji "Tu Szczecin".



Dzieła seniorek można oglądać przez najbliższy miesiąc.