Grasują nocą na Pogodnie? Wiele wskazuje, że tak

Seria nocnych włamań na szczecińskim Pogodnie - panika mieszkańców czy rzeczywiste zagrożenie? Na facebookowych grupach mieszkańcy ostrzegają się wzajemnie przed włamaniami do domków, garaży i ogródków.

Chodzi o okolice ulic Reduty Ordona, Somosierry i Łukasińskiego na szczecińskim Pogodnie. Zdaniem mieszkańców, do włamań dochodzi około godz. 3 nocy. Złodzieje kradną narzędzia, rowery i metalowe sprzęty.- Prawdopodobnie to jest kilka osób. Chodzili po okolicy, przechodzili nawet kilka razy po poszczególnych ulicach próbując różnych rzeczy i różnych wejść do różnych budynków. - Niepokojące było to, że furteczka, wejście na ogród była otwarta, co się nie zdarza. - Sprawdzają, czy otwarta furtka, klamki naciskają. - Wyglądało na to, że ktoś wszedł i szybko wyszedł. Trochę rzeczy zniknęło z ogródków. - Zamykam furtkę na klucz, bo nie wiadomo, co tam może się przydarzyć. - Było to przejście z premedytacją. - Wczoraj właśnie słyszałam od sąsiada, że na Pogodnie coś się zaczyna dziać. - Czytałem tylko internet, ale tu jest spokój na ogół. - Trochę zamieszania powstało, więc każdy się zabezpiecza, jak może - to głosy mieszkańców.Z nieoficjalnych informacji wiemy, że policja do tej pory otrzymała trzy zgłoszenia dotyczące włamań na Pogodnie.