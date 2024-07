Bp Zieliński: Chciejmy odkryć, że nie żyjemy tylko dla siebie

Fot. www.youtube.com/Bazylika Archikatedralna pw. Św. Jakuba Apostoła

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt z nas nie wierzy tylko dla siebie - powiedział biskup Zbigniew Zieliński. Administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przewodniczył uroczystej mszy św. odpustowej w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

Odpust to centralne wydarzenie religijne w ramach trwającego w Szczecinie Jarmarku Jakubowego. Jest wspomnieniem patrona katedry - św. Jakuba Apostoła.



- Chciejmy ubogaceni Bożym Słowem (…) oraz przykładem św. Jakuba (…) odkryć, że nie żyjemy tylko dla siebie. Byśmy jako lekarze, inżynierowie, budowniczowie, robotnicy, ludzie jakiejkolwiek profesji odkrywali w tym powołaniu wezwanie do dzielenia się tymi talentami z innymi - powiedział bp Zieliński. - Byśmy jako duchowni, troszczyli się o własną wiarę i nią dzielili się z innymi. Jako samorządowcy, włodarze odkrywali w mandacie społecznego zaufania wezwanie do służby drugiemu człowiekowi. Jako rodzice do obfitego dzielenia się miłością z dziećmi.



Wśród innych wydarzeń jarmarkowych związanych z katedrą od piątku trwają Rekolekcje Jakubowe, można też zwiedzać katedrę z przewodnikiem.