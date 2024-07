Przetargi na sprzęt diagnostyczny pod lupą CBA

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dokumentację przetargową w placówkach medycznych z Koszalina, Bydgoszczy, Konina oraz Pyrzyc zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W tle jest podejrzenie bezprawnego działania w sprawie zamówień aparatury medycznej. Chodzi o sprzęt do diagnostyki obrazowej. Miał on trafić dla pięciu placówek medycznych. Przesłuchano już 36 osób.



Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że opracowania specyfikacji warunków zamówień urządzeń RTG oraz tomografów mogły być przygotowane ze wskazaniem parametrów urządzeń jedynie określonych dystrybutorów takiego sprzętu medycznego.



Śledczy podejrzewają, że do takich nieprawidłowości mogło także dochodzić w innych placówkach medycznych na terenie kraju.



Śledztwo nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Sprawa jest rozwojowa