Najdłuższa pielgrzymka w Polsce wyruszyła na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad 160 osób wyruszyło w 40. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Najdłuższej w Polsce.

Po porannej mszy św. na os. Słonecznym pątnicy wyszli w pierwszy etap do Stargardu. 13 sierpnia mają dotrzeć przed Cudowny Obraz Matki Bożej. Najbardziej wytrwali, którzy ruszyli znad morza w Pustkowie, pokonają 650 kilometrów. Ci, którzy w poniedziałek wyszli ze Szczecina, poczują w nogach 530 km.- Idę pierwszy raz. Każdy szuka swojej drogi. Jeżeli ktoś idzie na krótszy okres, nie zobowiązuje się, bo 16 dni ze Szczecina jest dosyć dużym wyzwaniem. Człowiek bez przygotowania mógłby nie dać rady i mógłby się zniechęcić. Spróbuję jeden dzień, może jak Bóg da, za rok spróbuję kilka dni, a może trochę więcej - mówi pan Grzegorz.- Owoce popielgrzymkowe najbardziej cieszą. Pielgrzymka zmienia pozytywnie. Miałam potwornie poważne problemy osobiste i nie tylko, wszystko było zmienione o 180 stopni na plus - mówi pani Jadwiga, która w pielgrzymce uczestniczy po raz 24.- Główna intencja naszej pielgrzymki to modlitwa o powołania kapłańskie zakonne, misyjne, tutaj dla naszej archidiecezji - mówi ks. Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.Zapisy trwają na trasie i można dołączyć do pielgrzymów nawet na jeden dzień. Szczegóły na szczecinska.pl.