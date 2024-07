Atak z nożem. Poszukiwany aresztowany i z zarzutami

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jan D., poszukiwany od 22 lipca w związku z atakiem nożem na 66-letniego obywatela Czech - został aresztowany i usłyszał zarzuty.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się przed policją, udało się go złapać dopiero w minioną niedzielę.



- Niestety, po sześciu dniach, w wyniku poniesionych ran pokrzywdzony zmarł - tłumaczy prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - W związku z tym podejrzanemu został przedstawiony zarzut zmieniony z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Został tymczasowo aresztowany decyzją Sądu Rejonowego w Sławnie.



Służby ustaliły, że obaj mężczyźni się znali i razem spędzali wakacje w nadmorskiej miejscowości Wicie. Obaj byli również osobami głuchymi. - Sąd podzielił stanowisko prokuratury i postanowił o tymczasowym aresztowaniu - tłumaczyła prokurator Dziadczyk. - Zachodziła uzasadniona obawa, że podejrzany będzie się ukrywał. Ponieważ był poszukiwany, zbiegł z miejsca zdarzenia. Obawa, że będzie nakłaniał świadków do składania fałszywych zeznań, a nadto grozi mu surowa kara.



Oskarżony nie przyznaje się do winy. Tłumaczył, że ugodzenie nożem pamięta, jednak ma wrażenie jakby była to wizja senna. Za zabójstwo grozi dożywocie.