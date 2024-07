XIX-wieczny zegarek wrócił do Stargardu

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Muzeum w Stargardzie wylicytowało kieszonkowy zegarek z końca XIX wieku. Wzbudził zainteresowanie muzealników, bo przed ponad stu laty sprzedano go w ówczesnym Stargardzie.

O pochodzeniu zegarka świadczy też napis z nazwą miasta i danymi zegarmistrza na cyferblacie.



Piotr Tarnawski z muzeum nie chce ujawnić kwoty, za jaką wylicytowano zegarek, ale potwierdza, że nadarzyła się dobra okazja.



- Ze Stargardem łączy go przede wszystkim imię i nazwisko na tarczy - to Carl Bethke. Cieszymy się, że zechciał się podpisać na tym zegarku - pochodzi on właśnie z jego zakładu - wyjaśnił Tarnawski.



Dziś w mieście działa dwóch zegarmistrzów. Rodzinny zakład Andrzeja Szczygła mechanizmy zegarów naprawia już od kilku dekad.



- Ludzie znają nas, wiedzą, że jesteśmy w tym samym miejscu. Jest wielu kolekcjonerów. Naprawiamy teraz stuletnie zegary ścienne i na rękę. Taki zegar potrafi chodzić przy odpowiedniej konserwacji kilkaset lat - wyjaśnił Szczygieł.



Wylicytowany zegarek można natomiast obejrzeć na portalu społecznościowym stargardzkiego muzeum.