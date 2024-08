Osiedle Zachód z nowym parkingiem

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przybędzie miejsc parkingowych na osiedlu Zachód w Stargardzie. Warunki zabudowy dawnego boiska w centrum osiedla uzyskane przez spółdzielnię mieszkaniową, umożliwiły rozpoczęcie prac projektowych.

Do parkowania na osiedlu Zachód wykorzystywane jest każdy wolny skrawek terenu. Zdarzają się interwencje związane z blokowaniem przez auta dróg osiedlowych, co utrudnia dojazd służbom ratunkowym.



W ocenie wiceprezes spółdzielni Ewy Pilarczyk, planowana przebudowa dawnego boiska częściowo rozwiąże problem z parkowaniem.



- Powstanie tam około 80 nowych miejsc postojowych. Również przewidujemy stacje do ładowania samochodów osobowych i będziemy występowali o wydanie warunków na przyłączenie do sieci - mówi Pilarczyk.



Na zaparkowanie w nowym miejscu kierowcy będą jednak musieli jeszcze trochę poczekać.



- Naszym celem jest aby budowa została zakończona w pierwszej połowie przyszłego roku. Sprawy formalno-prawne i projektowe zakończymy najpóźniej do końca tego roku - mówi Pilarczyk.



Inwestycja ma zostać sfinansowana z funduszu remontowego. Spółdzielnia podkreśla, że decyzję o przebudowie boiska poprzedziły konsultacje z mieszkańcami pięciu bloków, które sąsiadować będą z nowym parkingiem.