Wikingowie w MCN. "Wzbudziliśmy ogólny niepokój..."[WIDEO, ZDJĘCIA]

Wikingowie oblegali Morskie Centrum Nauki w Szczecinie zachęcając do... wspólnego śpiewania piosenek szantowych.

Zespół o wojowniczej nazwie postanowił przed występem na scenie z okazji regat The Tall Ship Races przejść się po szczecińskim MCN i zachęcać odwiedzających do wspólnego śpiewania piosenek prosto z żeglarskiego pokładu.- Wzbudziliśmy ogólny niepokój i zachwyt. Niektórzy płakali, niektórzy padali na ziemię, tupali nogami, mieli jakieś ataki, ale generalnie było dobrze. - Śpiewa się wspaniale, ponieważ jeżeli ryknie ośmiu chłopa, jest to naprawdę duże wrażenie - opowiadali.- To, że my tutaj mogliśmy zaśpiewać, to dla tych ludzi, którzy akurat nas słyszeli, jest taką wartością dodaną, bo pierwszy raz słyszeli, jak się kiedyś śpiewało szanty na żaglowcach - zaznaczył Grzegorz Żołyniak z zespołu Wikingowie.Jeżeli komuś przypadły do gustu szantowe brzmienia zespołu Wikingowie to zaprszamy dziś o 20 na scenę folkowo-szantową regat The Tall Ship Races.