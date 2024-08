"3x1" na scenie folkowo-szantowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szantowo-folkowa scena zacumowała przy Bulwarze Gdańskim.

Muzyczną oprawę podczas Finału Regat TTSR o godz. 15 rozpoczął koncert zespołu "Ikrek" w ramach projektu "3x1" Radia Szczecin.Z Alicją, Sonią i Damianem o repertuarze, który zaprezentowali mieszkańcom Szczecina rozmawiał reporter Radia Szczecin.- Na pewno jest to dla nas wyróżnienie, bo jesteśmy też dosyć nowym zespołem. Zaczynamy w tym roku, więc świetna sprawa. - Usłyszymy przede wszystkim utwory folkowe z różnych stron świata. Zaczniemy od Bałkanów, później przejdziemy do Skandynawii, Białorusi, skończymy na Polsce. Bardzo dużo różnych technik wokalnych i różnych instrumentów z różnych części świata, m.in. śpiew gardłowy, gęśle... - mówili.Na szantowej scenie przy Bulwarze Gdańskim - aż do niedzieli - co godzinę odbywają się koncerty.Dzisiaj do godz. 23 , w sobotę w godz. 13-23 i tak samo w niedzielę.