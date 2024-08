Szczyt sezonu w Świnoujściu. Wszyscy (względnie) zadowoleni [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Pierwsza połowa wysokiego sezonu już za nami, a nadmorscy przedsiębiorcy zgodnie uważają, że turystów w sierpniu nad Bałtykiem jest więcej.

Dość przekornie, bo zamiast lipcowych upałów witają ich chłodne sierpniowe wieczory. Sprawdziliśmy, czy chłodna bryza nie przeszkadza turystom w Świnoujściu.



- W każdej chwili idziemy na plażę i się kąpiemy. - Dzisiaj wprawdzie wracamy, ale jesteśmy tu od soboty i jesteśmy zadowoleni. Trzeci raz w Świnoujściu i pewnie jeszcze wrócimy. - Polskie morze jest najpiękniejsze. Plaża czysta, szeroka, przyjemne zwiedzanie. - Jest dużo do zwiedzania, przeważnie chodziliśmy nad morze, wdychaliśmy jod... - Przyjemnie. Jak jest słonecznie to to jest bardzo przyjemnie. - Promenada i plaża zaliczana codziennie. - Piesek zadowolony, leży bez przerwy, opala się... - mówili.



Do końca wakacji zostało jeszcze 30 dni.