Korki również na Odrze. Ale spokojnie - bez kolizji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecin podczas finału regat stał się portem nie tylko dla żaglowców, ale i wielu prywatnych łodzi.

Na Odrze może się korkować.



- Bardzo tłoczno, ale bardzo ładnie. Dużo żaglowych jachtów przypłynęło do nas tak, że wygląda to naprawdę zdumiewająco - opowiada sternik łodzi motorowej, Marcin Ważny.



- Czy na wodzie też mogą się zrobić korki? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.



- Jak najbardziej, w takich wąskich gardłach, które teraz mamy pod mostem... - usłyszała w odpowiedzi.



W Szczecinie zacumowało 65 jednostek. Zostaną w naszym mieście do 5 sierpnia.