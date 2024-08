Gróbarczyk: to preparowanie zarzutów wobec byłego zarządu Morskich Portów

Prokuratura stawia zarzuty byłemu zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Trzech członków zarządu i prokurent mieli spowodować ryzyko powstania szkody wielkich rozmiarów, przekroczyć uprawnienia i zawiązywać umowy gwarantujące wysokie zarobki osobom powiązanym z działaczami PiS, już po przegranych wyborach - informował we wtorek w Radiu Szczecin wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.Były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk podkreśla, że przez 8 lat rządów PiS Porty Morskie osiągały rekordowe zyski.- To nic innego tylko preparowanie wszelkiego rodzaju zarzutów pod adresem zarządu. Koalicja 13 grudnia tylko i wyłącznie koncentruje się na igrzyskach - mówi Gróbarczyk.Zdaniem Gróbarczyka w poprzednim zarządzie nikt nie złamał prawa, a politycy sztucznie nagłaśniają sprawę.- Ja bym zostawił to jednak czasowi i prokuraturze, bo ze wszelkich dętych baloników, które są nieprzedstawiane przez lokalnych polityków, którzy nie mają żadnych osiągnięć w zakresie zarządzania - mówi Gróbarczyk.Porty Szczecin i Świnoujście w ubiegłym roku obsłużyły ponad 35 mln ton ładunków.