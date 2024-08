Mieszkańcy: żyjemy na tykającej bombie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W ciągu miesiąca czterokrotnie wzywali pogotowie gazowe. W szczecińskiej kamienicy przy ul. Krasińskiego 99 kilkukrotnie kontrolowano szczelność instalacji, a mimo to wciąż dochodzi do rozszczelnienia. Mieszkańcy mówią "żyjemy na tykającej bombie".

- Część rur jest zabudowanych, ściana jest gruba, więc możemy nie wyczuć kolejnego rozszczelnienia i co wtedy? Nie chodzi o to, żeby przyjeżdżać i naprawiać, bo to nie jest cieknąca woda. To jest coś, co może człowieka zabić. Zależy nam na tym, żeby zaczęli szukać przyczyny - mówi jedna z lokatorek kamienicy.



W myśl przepisów za stan budynku odpowiada zarządca nieruchomości wspólnot mieszkaniowych przy ul. Chopina.



- Zleciliśmy dodatkowej firmie sprawdzenie tej instalacji, bo zachodzi obawa ingerencję osób trzecich w tą instalację - powiedział inspektor nadzoru Leszek Krzyszycha.



W tym wypadku o opinię zapytaliśmy eksperta ds. gazownictwa. Przedstawiciel firmy Gaz-Pom Krzysztof Nowakowski potwierdza, że próby szczelności uniemożliwiają ponowne rozszczelnienia o ile próby zostały poprawnie wykonane.



- Pytanie czym była robiona ta próba. Przede wszystkim większość instalacji nadaje się do wymiany. Na połączenia spawane, a nie skręcane. Wątpię, że osoby trzecie ingerują - stwierdził Nowakowski.



Rozwiązaniem ma być wymiana instalacji na taką z połączeniami spawanymi. W tym celu będzie ogłoszony przetarg.