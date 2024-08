Olimpijczycy przyjadą do Dziwnowa

Fot. Jakub Tomala [Radio Szczecin]

Spotkanie z polskimi olimpijczykami i sportowe rywalizacje - to wszystko czeka na odwiedzających XXII Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie.

Zdaniem pełniącego obowiązki burmistrza Łukasza Dziocha, największą atrakcją będzie odsłonięcie replik medali olimpijskich.



- Będzie nasza złota Aleksandra Mirosław, będzie Klaudia Zwolińska, Małgorzata Hołub-Kowalik, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Marcin Nowak - zapowiada Dzioch.



Oprócz odsłonięcia medali w programie także zabawa przy muzyce na żywo.



- W piątek wieczorem mamy Just 5, Nowator, czyli fajne gwiazdy. Wszystkich zapraszam serdecznie, mam nadzieję, do słonecznego Dziwnowa, czekamy na państwa z otwartymi rękoma. Do zobaczenia - mówi Dzioch.



Festiwal rozpocznie się w piątek o 10:00 rano i potrwa do sobotniego wieczora.