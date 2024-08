Nowa wytwórnia farmaceutyczna na PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]

Naukowcy będą mogli poznać najnowsze technologie medyczne, a ciężko chorzy pacjenci będą mogli wziąć udział w badaniach klinicznych, które w wielu przypadkach są dla nich jedyną szansą.

Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym otwarto właśnie wytwórnię farmaceutyczną. Powstała obok szpitala przy Unii Lubelskiej.W nowej wytwórni leków nie będą produkowane tabletki, proszki ani pastylki, a produkty immunologii klinicznej - tłumaczy profesor Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.- To będą produkty terapii komórkowych. Te leki to są własne lub obce produkty komórkowe, tak przystosowane lub zmodyfikowane - nawet genetycznie, że będą mogły wspomóc układ immunologiczny danego pacjenta - mówi Machaliński.Obiekt o najwyższym standardzie czystości jest gotowy do pracy - zapewnia rektor PUM.- Mamy dwie linie produkcyjne. To nam daje też szerszą możliwość produkowania dwóch niezależnych produktów, można powiedzieć równolegle. Mamy też zespół, który musi mieć swoje wyśrubowane certyfikaty i kompetencje do tego, żeby podjąć się tym działaniom - mówi rektor PUM.Szczecińska Uniwersytecka Wytwórnia Farmaceutyczna to część Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki, Banku Tkanek i Komórek. Zostało wybudowane za blisko 15 milionów złotych.