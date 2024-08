Wielki bieg przez miasto, czyli jubileuszowy Półmaraton Szczeciński [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]Andrzej Jaskulski PKO , Marcin Biskupski Miasto Szczecin Marcin Paprocki, Marcin Bisku Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Ponad cztery tysiące osób wybiegnie na ulice Szczecina 1 września. To z okazji jubileuszowego 45. Półmaratonu Szczecińskiego.

Będzie kolorowo, ekologicznie i bardzo muzycznie - zapowiadają organizatorzy.



Trasa biegu będzie przechodziła przez centrum miasta - informuje dyrektor biegu Marcin Paprocki: - Wybiegamy z Jasnych Błoni, przebiegamy przez ścisłe centrum, obiegamy Wały Chrobrego dołem i górą. Obiegamy park Żeromskiego i wracamy z powrotem. Ci, którzy biegną na 10 km - po pierwszej pętli skręcają na 10 km, a ci, którzy biegną półmaraton biegną tę pętle raz jeszcze.



Każdy uczestnik sam będzie mógł zdecydować o tym, jaki dystans przebiegnie - nawet w trakcie biegu.



- Tak naprawdę na samym biegu mogą podjąć decyzję, dobiegając do 9 km. Jeśli nie będą w stanie pokonać całego dystansu, to mogą skręcić na 10 km. Nadal jest klasyfikacja, wynik, a także medal. Można też po prostu ruszyć dalej, na 21 km... - dodaje Paprocki.



Biuro zawodów będzie się mieściło we Floating Arenie. Bieg rozpocznie się w niedzielę 1 września o 9:00 - tego dnia kierowcy w Szczecinie będą się musieli liczyć z utrudnieniami na ulicach.