Są pieniądze na szlak rowerowy ze Świnoujścia do Międzyzdrojów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

11 mln zł - tyle Świnoujski samorząd pozyskał na budowę ścieżki rowerowej do Międzyzdrojów. To ostatni, brakujący odcinek trasy R-10, prowadzący aż do Helu.

Szlak rowerowy łączący Świnoujście i Międzyzdroje od lat czeka na realizację, teraz jest to możliwe mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.



- Wierzę głęboko, że ten element już uzupełnimy i te prace rozpoczną się szybko, tak żeby rowerzyści bezpiecznie mogli korzystać z przejazdów do Międzyzdrojów i z reszty szlaków - podkreśla Agatowska.



Szlak do tej pory prowadził leśnymi duktami, które na wielu odcinkach były nieprzejezdne.



- Część tej ścieżki rowerowej będzie przebiegała przez tereny Lasów Państwowych, gdzie również gospodarka leśna jest realizowana. Będzie tam nawierzchnia wymagana przez Urząd Morski i przez nadleśnictwo



Fundusze na budowę ścieżki pochodzą z Unii Europejskiej.