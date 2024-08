Gigantyczna kolejka nauczycieli przed szczecińskim sądem. "Stoją od 4 rano" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 200 osób w kolejce przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

Nauczyciele z całego regionu - niektórzy po raz kolejny - próbują załatwić w placówce przy ul. Kaszubskiej zaświadczenie o niekaralności.



- Drugi raz jestem. Pierwszy raz jak przyjechałam to nie było już miejsca żeby załatwić sprawę, bo już się wykończyli interesanci. Dzisiaj jestem znowu. - Jestem tutaj czwarty raz. Są ludzie, którzy stoją od godziny 4 i tak jest od tygodnia. Z województwa przyjeżdżają pociągami i odjeżdżają z kwitkiem, żeby przyjechać znowu i przeżyć to samo. - Z tego co słyszałem to jest tylko 130 numerków, jak dobrze pójdzie - mówią nauczyciele.



Do tematu będziemy wracać.

Relacja Roberta Stachnika