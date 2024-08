Miliony euro na inwestycje w ekologię i turystykę w regionie

źródło: https://pixabay.com/pl/moerschy (CCO domena publiczna)

50 milionów euro na inwestycje w ekologię i rozwój infrastruktury turystycznej trafi do samorządów w naszym regionie.

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny - pod taką nazwą kryje się współpraca 23 samorządów, które wystąpiły wspólnie o środki unijne. Umowy z miastami i gminami podpisał Urząd Marszałkowski.



Wicemarszałek Anna Bańkowska tłumaczy, na co samorządy mogą wydać te pieniądze. - Wszystko, co jest związane wokół odnawialnych źródeł energii. Oprócz tego, te pieniądze mogą iść na sport, na szkoły branżowe, politykę społeczną, kulturę, turystykę - powiedziała Bańkowska.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska planuje wydać z tej puli przyznane miastu 65 milionów złotych. - Chcielibyśmy wybudować bazę komunikacji miejskiej z całym zapleczem dla zeroemisyjnego taboru autobusowego. Zamieszamy zrealizować inwestycję związaną z zagospodarowaniem brzegów Parsęty - powiedziała Bieńkowska.



Wśród inwestycji na terenie innych gmin są m.in. Centrum turystyczno-rekreacyjne w Strzekęcinie, rewitalizacja zabytkowego parku w Budzistowie czy rozbudowa dróg rowerowych w Sianowie, Biesiekierzu, Manowie czy Tychowie. Wszystkie zadania powinny zostać zrealizowane najpóźniej do 2029 roku.