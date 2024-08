Pociągi sezonowe kończą kursowanie. "Szczecin to zapomniane miasto dla kolei" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Koniec wakacji to jak co roku koniec sezonowego połączenia pociągów ze Szczecina do Zakopanego. Od 1 września PKP Intercity zawiesza "Podhalanina".

To jeden z ponad 30 sezonowych pociągów, które wraz z końcem wakacji przestaną kursować. Według pasażerów ze szczecińskiego dworca, pociągi "w góry" powinny też jeździć poza sezonem letnim.



- Poza sezonem też powinny być częściej połączenia z dolną Polską. - Powinny być połączenia na tej trasie na pewno częstsze. - Oczywiście, zimą się jeździ przeważnie w góry. - Szczecin to troszeczkę zapomniane miasto dla kolei - mówią pasażerowie.



- Wiemy, że zdecydowanie mniej pasażerów jeździłoby takim pociągiem po 1 września. Spora część z tych podróży była właśnie związana z okresem wakacyjnym. To wynika oczywiście z naszych badań i z tego jak się rozkłada frekwencja w pociągach. Dlatego pociągi sezonowe kończą kursowanie - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity.



Od 1 września w rozkładzie pojawi się nowe połączenie na trasie Szczecin-Warszawa przez Poznań. Od nowego roku szkolnego do stolicy pojedziemy w rekordowym czasie czterech i pół godziny.