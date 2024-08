Czas Reakcji: stonowana propozycja zwiększenia mandatu za złe parkowanie

Rzucenie papierka na chodnik jest droższe od nieprawidłowego parkowania; pierwsze wykroczenie to kara 500 złotych, a za złe pozostawienie auta - 100.

Stąd pomysł, by zwiększyć kary za parkowanie w nieoznaczonych do tego miejscach.- Po prawie 21 latach obowiązywania aktualnego taryfikatora wydaje mi się to propozycją bardzo stonowaną. Zaznaczę, że za nielegalne parkowanie na przystanku zapłacimy 100 złotych, a za "jazdę na gapę" w Szczecinie zapłacimy 400 złotych - mówił w audycji "Czas Reakcji" szczeciński aktywista Szymon Nieradka.Zwiększeniem kar za nieprawidłowe parkowanie zająć się ma sejmowy Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.