Podstawowe badania, porady, jak zdrowo żyć. Mobilny punkt w regionie

Mobilny punkt NFZ zawita do naszego województwa. Narodowy Fundusz Zdrowia pojawi się na dożynkach w Rusinowie i Przelewicach.

- W takim punkcie można przeprowadzić podstawowe badania, ale również zasięgnąć porady w sprawie zdrowego stylu życia - opowiadała Małgorzata Koszur z Zachodniopomorskiego NFZ-u. - Tym, którzy odwiedzą nasze stanowisko, będziemy podpowiadać, jak dbać o zdrowie, o kondycję. Będziemy motywować do prowadzenia zdrowego stylu życia także w tych nadchodzących miesiącach.



- Na miejscu będzie też dostępny analizator składu ciała, który określa, ile z naszej wagi to tłuszcz, ile mięśnie a ile woda - dodaje Małgorzata Koszur. - Przy naszym stanowisku, profilaktyczno-informacyjnym, mierzymy również ciśnienie krwi, uczymy samobadania piersi na fantomach, informujemy o programach profilaktycznych i zachęcamy również do ich wykonywania.



Udział w badaniach jest bezpłatny.