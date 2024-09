Trwają dożynki. "Burak cukrowy przynosi dochód"

Jak mówi Piotr Kamiński z miejscowości Stodulsko w gminie Maszewo, w gospodarstwie trwają ostatnie prace pożniwne, teraz trzeba przygotować się do zbioru buraków cukrowych. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

W wielu miejscowościach w naszym regionie odbywają się w ten weekend tradycyjne dożynki, czyli święto plonów.

Zdaniem rolników, tegoroczne zbiory nie są najgorsze, a deszczowa pogoda tylko chwilami przeszkadzała podczas żniw.



Jak mówi Piotr Kamiński z miejscowości Stodulsko w gminie Maszewo, w gospodarstwie trwają ostatnie prace pożniwne, teraz trzeba przygotować się do zbioru buraków cukrowych.



- Mamy w tym roku bardzo wczesną dostawę, na początku września. Cukrownia dopłaca do tych wczesnych dostaw. Jest rozpiska 31 i 1 mamy pierwsze dostawy. Dzisiaj dzwonił operator, że po obiedzie się pojawia na polu. Od kilku lat jedyną rośliną, która przynosi dochód, to są buraki cukrowe - mówi Kamiński.



Rolnicy zwracają uwagę, że ceny zbóż w skupie powróciły do stanu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, a ceny środków do produkcji - zwłaszcza nawozów - zatrzymały się na zdecydowanie wyższym poziomie.



- To dla nas ogromne zmartwienie - mówi Kamiński. - Nawozy staniały, ale tona pszenicy w granicach 800-900 zł. I w takich cenach była mniej więcej saletra. Dzisiaj mamy pszenicę, już najlepszą, 900-900 zł z haczykiem. A saletra na dzień dzisiejszy myślę, że jest w granicach półtora tysiąca.



W większości regionów Europy prognozuje się wyższe zbiory zbóż niż przed rokiem. Dla Polski przewidywania są mniej optymistyczne, plony w naszym kraju będą o kilka procent niższe niż w roku 2023.